Gaza : un responsable du Hamas tué dans une frappe israélienne à Deir al-Balah

Le Premier ministre israélien sortant, Benjamin Netanyahu, et son ministre de la Défense, Israel Katz, ont annoncé dans un communiqué commun la mort du responsable du Hamas Khaled Abou Nada. Il a été tué dans une frappe qui a visé son appartement, à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza.

Des sources locales ont confirmé son décès, ainsi que celui de son épouse, lors du raid. Elles précisent qu’il était chargé des portefeuilles de l’Économie et de l’Éducation.