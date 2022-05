Ben Hmida appelle à la dissolution de l’Espérance et du CA

Le chroniqueur d’IFM a été interrogé à propos des graves incidents survenus lors du derby de handball qui a opposé l’Espérance Sportive de Tunis au Club Africain à Rades. Pour Sofiene Ben Hmida, il faut y aller avec beaucoup d’autorité et une main de fer. La solution : « J’appelle l’Etat à prendre les mesures nécessaires et faire preuve d’autorité. Comment ? Je propose la dissolution des deux clubs. Cela servira de leçon et ça montrera que les dirigeants ont un réel pouvoir et peuvent mettre de l’ordre dans le pays ».

GnetNews