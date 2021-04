Ben Romdhane ne suffit pas ! DÃ©faite indolore pour l’EST

Ben Romdhane ne suffit pas ! Défaite indolore pour l’EST

Déjà qualifiée pour les quarts de finale de la ligue des champions d’Afrique, l’Espérance Sportive de Tunis a concédé la défaite (2/1), ce samedi sur le terrain de Teungheth FC au Sénégal.

Les Sang et Or sont parvenus à ouvrir le score grâce à un coup franc magistral de Ben Romdhane. Les locaux sont revenus au score avant la mi-temps et ont doublé la marqué à vingt minutes de la fin, profitant d’une sortie hasardeuse de Ben Mostapha.

GnetNews