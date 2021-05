Benzarti : « J’étais sûr que l’EST allait se qualifier »

Le coach du Wydad de Casablanca, Faouzi Benzarti, a déclaré à Mosaique FM qu’il était sûr que l’Espérance Sportive de Tunis allait se qualifier au dépens du CR Belouizdad : « J’ai regardé le match aller et j’estime que les « Sang et Or » sont meilleurs sur le plan technique. Malgré la défaite, j’étais certain que l’EST allait renverser la vapeur. Je pensais même qu’ils n’allaient pas disputer les tirs au but. J’espère que nous allons nous retrouver en finale. Voir les équipes tunisiennes atteindre la finale me fait plaisir et ma relation avec les Espérantistes est très bonne, surtout avec le président, Hamdi Meddeb. J’estime que le fait que la finale se joue au Maroc est un avantage considérable pour nous ».