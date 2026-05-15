Bizerte : la plateforme maritime échouée depuis janvier 2025 a finalement quitté les côtes

15-05-2026

Après plus de seize mois d’immobilisation, l’opération de renflouement a été menée à bien grâce à la mobilisation conjointe des autorités et de nouveaux équipements portuaires.

La plateforme maritime échouée depuis le 12 janvier 2025 sur les côtes de Bizerte a quitté les lieux aux alentours d’une heure du matin ce vendredi, après l’accomplissement de l’ensemble des procédures légales et administratives auprès des autorités compétentes.

Dans un communiqué, le ministère du Transport a salué la convergence des efforts de toutes les parties prenantes et la mobilisation de l’ensemble des moyens logistiques nécessaires pour mener à bien le renflouement et permettre le départ de la plateforme dans les meilleures conditions.

Le remorqueur « Maktaris » à la manœuvre

L’Office de la marine marchande et des ports a joué un rôle central dans cette opération, en procédant au renflouement de la plateforme et à son éloignement du site d’échouage, situé dans la zone d’El Houichat sur le littoral nord du gouvernorat de Bizerte. L’opération a notamment été rendue possible grâce au nouveau remorqueur maritime « Maktaris », récemment acquis et entré en service au port de Bizerte-Menzel Bourguiba.

Fil d'actualités

Corruption financière : six ans de prison ferme pour des hommes d&r

15-05-2026

Concentration économique : la Tunisie sollicitée sur une opératio

15-05-2026

CM 2026 : Voici la liste du Japon, deuxième adversaire de la Tunisi

15-05-2026

Bizerte : la plateforme maritime échouée depuis janvier 2025 a fin

15-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Corruption financière : six ans de prison ferme pour des hommes d’affaire

15-05-2026

Concentration économique : la Tunisie sollicitée sur une opération de fusion

15-05-2026

CM 2026 : Voici la liste du Japon, deuxième adversaire de la Tunisie

15-05-2026

Bizerte : la plateforme maritime échouée depuis janvier 2025 a finalement quit

15-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025