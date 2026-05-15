Bizerte : la plateforme maritime échouée depuis janvier 2025 a finalement quitté les côtes

Après plus de seize mois d’immobilisation, l’opération de renflouement a été menée à bien grâce à la mobilisation conjointe des autorités et de nouveaux équipements portuaires.

La plateforme maritime échouée depuis le 12 janvier 2025 sur les côtes de Bizerte a quitté les lieux aux alentours d’une heure du matin ce vendredi, après l’accomplissement de l’ensemble des procédures légales et administratives auprès des autorités compétentes.

Dans un communiqué, le ministère du Transport a salué la convergence des efforts de toutes les parties prenantes et la mobilisation de l’ensemble des moyens logistiques nécessaires pour mener à bien le renflouement et permettre le départ de la plateforme dans les meilleures conditions.

Le remorqueur « Maktaris » à la manœuvre

L’Office de la marine marchande et des ports a joué un rôle central dans cette opération, en procédant au renflouement de la plateforme et à son éloignement du site d’échouage, situé dans la zone d’El Houichat sur le littoral nord du gouvernorat de Bizerte. L’opération a notamment été rendue possible grâce au nouveau remorqueur maritime « Maktaris », récemment acquis et entré en service au port de Bizerte-Menzel Bourguiba.