Incendies et moisson : l’État tunisien se met en ordre de bataille

Le ministre de l’Intérieur a présidé jeudi une réunion interministérielle de la Commission nationale de prévention des catastrophes, dans un contexte climatique jugé particulièrement à risque.

La Commission nationale de prévention des catastrophes, d’intervention et d’organisation des secours s’est réunie jeudi matin au siège annexe de l’Office national de la protection civile, sous la présidence du ministre de l’Intérieur Khaled Nouri, en présence du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Azzeddine Ben Cheikh, et du ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, ainsi que de l’ensemble des membres de la commission représentant les différents départements ministériels.

Une saison à hauts risques

Dans son allocution d’ouverture, le ministre de l’Intérieur a insisté sur la nécessité de coordonner et d’unifier les efforts entre tous les secteurs face à ce qu’il a qualifié de responsabilité collective et élevée. Il a souligné que le contexte climatique exceptionnel de cette année, marqué par des précipitations importantes, a favorisé une végétation dense et des récoltes prometteuses — mais a du même coup accru les risques d’incendies de forêts et exige un niveau de vigilance renforcé. Les axes prioritaires dégagés pour le plan d’action de la commission portent sur la prévention, la surveillance et l’alerte précoce, la protection des récoltes, la coordination opérationnelle, la sensibilisation du public et la dimension dissuasive.

L’Agriculture en première ligne

Le ministre de l’Agriculture a pour sa part réaffirmé la volonté de son département de protéger le patrimoine forestier, en élaborant un plan opérationnel de lutte contre les incendies en coordination avec toutes les parties prenantes. Il a évoqué des mesures préventives concrètes : entretien des pistes, aménagement de tours de guet et de réserves d’eau, identification des zones les plus vulnérables et renforcement de la logistique de terrain.

L’Équipement mobilise ses moyens

Le ministre de l’Équipement a quant à lui assuré que son département mettra l’intégralité de ses moyens matériels, humains et logistiques au service des efforts de prévention et d’intervention. Parmi les mesures prévues figurent le débroussaillage des abords des routes numérotées et l’entretien des pistes rurales pour faciliter l’accès des équipes d’intervention. Il a conclu en affirmant que l’ensemble des structures du ministère sont d’ores et déjà en état de pleine disponibilité.