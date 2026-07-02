Bouhajla : l’homme qui s’était immolé après avoir agressé une jeune femme succombe à ses blessures

L’homme âgé de 43 ans qui s’était immolé par le feu lors du drame survenu dans la délégation de Bouhajla est décédé de ses brûlures dans la nuit de mercredi à jeudi 2 juillet 2026.

Le quadragénaire était hospitalisé en service de réanimation à l’unité des Aghlabides de l’hôpital universitaire Ibn El Jazzar de Kairouan.

Les faits remontent au mardi 30 juin : l’homme avait intercepté une jeune femme circulant à bord de son véhicule, l’avait contrainte à s’arrêter, puis l’avait aspergée d’essence avant de mettre le feu à son corps et de s’immoler à son tour.

La jeune femme est décédée mercredi des suites de ses graves brûlures. L’enquête judiciaire se poursuit afin d’établir les circonstances exactes de ce drame.