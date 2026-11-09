Budget 2027 : Sarra Zaafrani Zenzri promet une « révolution administrative » et une réforme des établissements publics

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a affirmé lundi que l’exécutif s’emploie à impulser une véritable révolution administrative, afin de bâtir une administration plus performante et plus efficiente. Elle s’exprimait devant l’hémicycle du Bardo, en présentant la Déclaration du gouvernement dans le cadre de l’examen du projet de budget de l’État pour 2027.

Moderniser le service public et former autrement les cadres

Selon Mme Zenzri, les réformes structurelles engagées visent à moderniser le service public, à améliorer la performance de l’administration, à valoriser les ressources humaines et à promouvoir de nouvelles méthodes de gestion, adaptées aux profondes mutations économiques, sociales et technologiques.

Dans ce cadre, l’École nationale d’administration (ENA) a lancé la révision de son dispositif de formation. Celle-ci repose sur la modernisation des programmes et des méthodes pédagogiques, le renforcement de leur dimension pratique et leur adaptation aux besoins réels des ministères et des institutions publiques.

Restructuration des établissements publics et apurement des dettes

La cheffe du gouvernement a indiqué que la restructuration de plusieurs établissements publics se poursuit, selon des critères d’efficience, de bonne gouvernance et de durabilité. L’objectif est de corriger les dysfonctionnements accumulés et de permettre à ces structures de retrouver leur rôle au service du citoyen et de l’économie nationale.

Cette démarche passe par une redéfinition précise des missions des entreprises et établissements publics, le regroupement des activités similaires, l’amélioration de leur gouvernance et le renforcement de leur performance. Sarra Zaafrani Zenzri a insisté sur le lien entre responsabilité et redevabilité. Le processus s’appuie aussi sur des contrats d’objectifs et des programmes couvrant la période 2026-2030.

Elle a ajouté que les efforts se poursuivront pour assainir la situation financière de plusieurs entreprises et établissements publics et apurer leur endettement. Une approche globale doit permettre de régler les dettes croisées, conformément au projet de loi de finances 2027.

Enfin, la cheffe du gouvernement a déclaré que l’exécutif compte sur la conscience collective des Tunisiens et sur leur mobilisation en faveur du travail, de la production, de la justice, du développement et de la dignité. Il s’agit de poursuivre l’édification du pays selon ses choix nationaux souverains, à l’abri de toute injonction extérieure ou ingérence dans ses affaires intérieures. La Tunisie, a-t-elle souligné, est une terre de compétences qui font rayonner leur expertise dans le monde.

Source : TAP.