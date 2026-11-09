TGM : 18 nouvelles rames électriques pour moderniser la banlieue nord de Tunis

La ligne ferroviaire Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM) s’apprête à changer de visage. À partir de 2028, 18 nouvelles rames électriques viendront renforcer le transport dans la banlieue nord de la capitale. Elles doivent améliorer la capacité, la régularité et le confort de la ligne, et offrir aux usagers une alternative plus performante pour leurs trajets quotidiens.

Un contrat de 75 millions d’euros signé avec le chinois CRRC

Le contrat d’acquisition a été signé le 10 juillet 2026 entre la Société des transports de Tunis (Transtu) et le constructeur chinois CRRC Nanjing Puzhen Co. Ltd. L’investissement, estimé à 75 millions d’euros, est financé à parts égales par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Le marché prévoit aussi cinq années de maintenance, ainsi que la fourniture de pièces de rechange et d’équipements spécialisés.

Des rames de 400 places, climatisées, et un train toutes les six minutes

Longues de 40 mètres, les nouvelles rames pourront accueillir jusqu’à 400 voyageurs, dont 90 assis. Elles seront entièrement climatisées et équipées de systèmes de vidéosurveillance et d’information en temps réel, ainsi que d’aménagements pour les personnes à mobilité réduite.

Avec une vitesse maximale de 100 km/h, elles devraient permettre d’augmenter la fréquence des dessertes : un train toutes les six minutes aux heures de pointe et toutes les douze minutes en période creuse.

Cette acquisition s’inscrit dans un programme global de modernisation du TGM, qui comprend la rénovation des voies ferrées, des gares, des installations électriques, des passages à niveau et des systèmes de signalisation.