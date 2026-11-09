Cancers de la peau : l’hôpital Habib Thameur de Tunis inaugure une unité de dépistage dans le secteur public

L’hôpital Habib Thameur de Tunis vient d’ouvrir, au sein de son service de dermatologie, une unité consacrée aux maladies dermatologiques génétiques et aux tumeurs cutanées. Selon un communiqué de l’établissement publié dimanche, il s’agit de la première structure de ce type dans les hôpitaux publics du pays. Équipée de technologies médicales de pointe, elle a pour objectif d’affiner les diagnostics, de favoriser le dépistage précoce et d’améliorer la prise en charge des patients.

Un appareil de vidéodermoscopie numérique pour surveiller les grains de beauté

L’unité s’inscrit dans les efforts de l’hôpital pour développer ses moyens de diagnostic et sa prise en charge spécialisée. Elle dispose d’un appareil sophistiqué de vidéodermoscopie numérique, qui permet d’examiner avec une grande précision les grains de beauté et les lésions cutanées, de les documenter et d’en assurer un suivi régulier.

Cet outil facilite la détection des changements suspects et le dépistage précoce des cancers de la peau, ce qui augmente les chances d’intervenir à temps sur le plan thérapeutique.

Une consultation pluridisciplinaire dédiée aux génodermatoses

L’unité comprend également une consultation pluridisciplinaire consacrée aux maladies dermatologiques génétiques, les « génodermatoses ». Elle contribue au suivi médical global des patients et définit les modalités de prise en charge de ces pathologies.

Avec cette création, l’hôpital Habib Thameur réaffirme son engagement à poursuivre la modernisation de ses équipements, à améliorer la qualité des soins et à répondre aux attentes des patients.