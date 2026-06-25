Bulletin mÃ©tÃ©o : ciel nuageux et orages locaux attendus cet aprÃ¨s-midi, tempÃ©ratures en lÃ©gÃ¨re hausse

25-06-2026

Le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays ce matin, avant de se charger progressivement de nuages denses dans l’aprÃ¨s-midi sur les rÃ©gions ouest du Centre et du Sud. Des cellules orageuses locales y sont attendues, accompagnÃ©es de pluies et de chutes de grÃªle.

Les vents, de secteur Est, souffleront faiblement Ã  modÃ©rÃ©ment, avant de se renforcer relativement prÃ¨s des cÃ´tes et dans le Sud en fin de journÃ©e, ainsi qu’Ã  l’approche des cellules orageuses.

La mer sera peu agitÃ©e Ã  localement agitÃ©e en fin de journÃ©e.

Les tempÃ©ratures connaÃ®tront une lÃ©gÃ¨re hausse, avec des maximales comprises entre 32 et 36 degrÃ©s sur les zones cÃ´tiÃ¨res et les reliefs, et entre 37 et 40 degrÃ©s dans le reste des rÃ©gions, avec apparition locale du sirocco.

Fil d'actualitÃ©s

Affaire Saadia Mosbah : la LTDH et plusieurs organisations dÃ©noncen

25-06-2026

Orientation universitaire 2026 : les candidats au bac peuvent dÃ©sor

25-06-2026

Formation professionnelle : un taux d’insertion de 100% selon

25-06-2026

Bulletin mÃ©tÃ©o : ciel nuageux et orages locaux attendus cet aprÃ¨s

25-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le rythme des salaires

25-05-2026

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Ã‰conomie Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le r
High-tech Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Qu
Ã‰conomie Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quarti
Ã‰conomie Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une di

Fil d'actualitÃ©s

Affaire Saadia Mosbah : la LTDH et plusieurs organisations dÃ©noncent une Â«Â cr

25-06-2026

Orientation universitaire 2026 : les candidats au bac peuvent dÃ©sormais rÃ©cupÃ

25-06-2026

Formation professionnelle : un taux d’insertion de 100% selon le ministre

25-06-2026

Bulletin mÃ©tÃ©o : ciel nuageux et orages locaux attendus cet aprÃ¨s-midi, tempÃ

25-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le rythme des salaires

25-05-2026

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA redÃ©finit les

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convoitÃ©s au pre

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025