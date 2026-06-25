Bulletin mÃ©tÃ©o : ciel nuageux et orages locaux attendus cet aprÃ¨s-midi, tempÃ©ratures en lÃ©gÃ¨re hausse

Le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays ce matin, avant de se charger progressivement de nuages denses dans l’aprÃ¨s-midi sur les rÃ©gions ouest du Centre et du Sud. Des cellules orageuses locales y sont attendues, accompagnÃ©es de pluies et de chutes de grÃªle.

Les vents, de secteur Est, souffleront faiblement Ã modÃ©rÃ©ment, avant de se renforcer relativement prÃ¨s des cÃ´tes et dans le Sud en fin de journÃ©e, ainsi qu’Ã l’approche des cellules orageuses.

La mer sera peu agitÃ©e Ã localement agitÃ©e en fin de journÃ©e.

Les tempÃ©ratures connaÃ®tront une lÃ©gÃ¨re hausse, avec des maximales comprises entre 32 et 36 degrÃ©s sur les zones cÃ´tiÃ¨res et les reliefs, et entre 37 et 40 degrÃ©s dans le reste des rÃ©gions, avec apparition locale du sirocco.