Inauguration du MusÃ©e de la mÃ©moire nationale: KaÃ¯s SaÃ¯ed cÃ©lÃ¨bre le 70e anniversaire de l’armÃ©e nationale

25-06-2026

Ã€ l’occasion du 70e anniversaire de la crÃ©ation de l’armÃ©e nationale tunisienne, le prÃ©sident de la RÃ©publique, KaÃ¯s SaÃ¯ed, a prÃ©sidÃ© mercredi 24 juin 2026 la cÃ©rÃ©monie d’inauguration du MusÃ©e de la mÃ©moire nationale, situÃ© au Sijoumi, Ã  l’issue de travaux de restauration et de rÃ©amÃ©nagement.

Le chef de l’Ã‰tat a Ã©galement supervisÃ© le dÃ©filÃ© organisÃ© en l’honneur de cette double commÃ©moration, marquant Ã  la fois l’anniversaire de l’institution militaire et la rÃ©ouverture de ce lieu dÃ©diÃ© Ã  la prÃ©servation de la mÃ©moire nationale.

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