Formation professionnelle : un taux d’insertion de 100% selon le ministre Riadh Chaoued

Le taux d’insertion des diplÃ´mÃ©s des centres de formation professionnelle sur le marchÃ© de l’emploi a atteint 100%, a annoncÃ© mercredi le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued. Selon lui, la formation professionnelle reprÃ©sente dÃ©sormais un vÃ©ritable Â«Â processus de rÃ©ussiteÂ Â», un levier majeur d’intÃ©gration Ã©conomique et sociale, ainsi qu’une alternative concrÃ¨te face au chÃ´mage.

Dans une dÃ©claration accordÃ©e Ã l’agence TAP en marge de l’ouverture de la rencontre nationale de la formation professionnelle Ã Tunis, le ministre a expliquÃ© que cette insertion rÃ©ussie des diplÃ´mÃ©s repose sur les dispositifs d’accompagnement et de suivi mis en place par le ministÃ¨re, ainsi que sur les partenariats nouÃ©s avec des entreprises tunisiennes et Ã©trangÃ¨res.

Il a Ã©voquÃ© le programme Â«Â Grands employeursÂ Â», lancÃ© en 2025, qui a permis en l’espace d’une annÃ©e l’intÃ©gration de plus de 17 000 jeunes, en particulier dans des secteurs en forte demande de compÃ©tences spÃ©cialisÃ©es comme l’automobile, l’aÃ©ronautique, l’Ã©lectronique et l’Ã©lectricitÃ©.

Le ministre a par ailleurs invitÃ© les jeunes confrontÃ©s Ã des difficultÃ©s d’insertion Ã se rapprocher de l’Agence nationale de l’emploi et du travail indÃ©pendant, qui propose des services d’orientation et d’accompagnement, que ce soit pour dÃ©crocher un emploi salariÃ© ou pour monter un projet personnel, le ministÃ¨re disposant de plusieurs mÃ©canismes de soutien et de financement Ã cet effet.

Il a insistÃ© sur le poids des opportunitÃ©s d’emploi Ã l’Ã©tranger, dans le cadre des accords de coopÃ©ration internationale conclus par la Tunisie, soulignant que les compÃ©tences tunisiennes gagnent en reconnaissance grÃ¢ce Ã la qualitÃ© de leur formation et Ã leur expÃ©rience professionnelle.

InterrogÃ© sur les rÃ©percussions de l’intelligence artificielle et des mutations technologiques sur le marchÃ© du travail, Riadh Chaoued a prÃ©cisÃ© que son ministÃ¨re travaille actuellement sur l’identification des mÃ©tiers menacÃ©s par ces Ã©volutions, ainsi que sur des mÃ©canismes de prÃ©servation de l’emploi et de reconversion permettant aux travailleurs concernÃ©s d’acquÃ©rir de nouvelles compÃ©tences en phase avec les besoins du marchÃ©.

Pour rappel, cette rencontre nationale de la formation professionnelle, ouverte ce matin Ã la CitÃ© de la Culture Ã Tunis, en est Ã sa deuxiÃ¨me Ã©dition. OrganisÃ©e par le ministÃ¨re de l’Emploi et de la Formation professionnelle autour du thÃ¨me Â«Â La formation professionnelleâ€¦ des compÃ©tences qui Ã©difient la nationÂ Â», elle rÃ©unit de nombreux centres de formation, entreprises Ã©conomiques ainsi que des partenaires nationaux et internationaux.

L’Ã©vÃ©nement, qui s’Ã©tend sur deux jours, a pour objectif de prÃ©senter les diffÃ©rentes filiÃ¨res de formation et leurs dÃ©bouchÃ©s professionnels en Tunisie comme Ã l’Ã©tranger, de renforcer l’orientation professionnelle des jeunes et de promouvoir la culture entrepreneuriale chez les diplÃ´mÃ©s de la formation professionnelle.