C1-DeuxiÃ¨me tour : Voici l’adversaire de l’EspÃ©rance de Tunis

C1-Deuxième tour : Voici l’adversaire de l’Espérance de Tunis

Exemptée du premier tour éliminatoire de la ligue des champions d’Afrique, l’Espérance Sportive de Tunis connait ésormais son adversaire pour le second tour. Les Sang et Or affronteront Al Ahly Benghazi et leur ex attaquant buteur, Ibrahim Ouattara. Le club libyen s’est qualifié suite au forfait de son adversaire éthiopien.

Le match aller entre l’EST et Ahly enghazi aura lieu en Egypte le 22 ou le 23 décembre. La manche retour sera disputée à Radès le 5 ou le 6 janvier 2021.

Le CS Sfaxien devra attendre le match retour qui opposera les Buffles de Borgou au MC Alger. Les deux équipes se sont neutralisées (1/1) au terme de la manche aller.

GnetNews