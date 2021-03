C1-ES Tunis : Elhouni dans l’équipe type de la 4ème journée

Auteur du but de la victoire de l’Espérance Sportive de Tunis au stade du Caire face au Zamalek, l’attaquant libyen, Hamdou Elhouni a été choisi dans l’équipe type de la quatrième journée de la Ligue des champions d’Afrique. Auteur d’un grand match, Elhouni a propulsé les Sang et Or aux quarts de finale de la compétition et il figure dans la formation composée par les joueurs suivants :

Denis Onyango (Sundowns) Mosa Lebusa (Sundowns) Mouad Haddad (MCA) Diogènes Joaoa (Petro Atletico) Mohammed Husseini (Simba FC) Yasser Ibrahim (Al Ahly) Lebohang Maboe (Sundowns) Mehdi Benaldjia (MCA) Mohammed Magdi Afsha (Al Ahly) Luis Miquissone (Sumba FC) Hamdou Elhouni (ES Tunis).

