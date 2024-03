C1 : L’Espérance croisera le fer avec l’ASEC Mimosas

L’Espérance Sportive de Tunis a hérité aujourd’hui des ivoiriens de l’ASEC Mimosas en quarts de finale de la Ligue des Champions.

La formation espérantiste disputera le match aller à Rades avant de se déplacer au match retour.

En cas de qualification, l’Espérance de Tunis affrontera en demi-finale le vainqueur du duel entre Young Africans et Mamelodi Sundowns avec le match aller qui sera joué en Tunisie.

De son côté, Al Ahly sera opposé dans ce tour aux Tanzaniens de Simba.

Voici le programme complet des quarts de finale :

Quart 1 : Simba SC (Tanzanie) Vs Al Ahly (Egypte)

Quart 2 : TP Mazembe (RD Congo) Vs Atlético Petróleos de Luanda (Angola)

Quart 3 : Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) Vs ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)

Quart 4 : Young Africans (Tanzanie) Vs Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Demi-finales :

Demie 1 : Vainqueur Quart 3 Vs Vainqueur Quart 4

Demie 2 : Vainqueur Quart 2 Vs Vainqueur Quart 1