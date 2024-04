C1 : L’EspÃ©rance domine Mamelodi et vole en finale

C1 : L’Espérance domine Mamelodi et vole en finale

L’Espérance Sportive de Tunis a décroché ce vendredi une place en finale de la Ligue des Champions africaine. Les Sang et or ont également validé officiellement leur place à la nouvelle formule de la Coupe du Monde des Clubs 2025.

Ce soir, l’Espérance de Tunis a réussi l’exploit d’éliminer en Afrique du Sud Mamelodi Sundowns après une victoire par un but à zéro, tout comme au match aller. Cette fois, c’est Bouchniba qui a offert le succès aux Sang et or qui affronteront Al Ahly en finale.