C1 : Memmiche envoie l’Espérance de demi-finale

L’Espérance de Tunis a rejoint ce soir les demi-finales de la Ligue des Champions africaine. En éliminant les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas aux tirs au but, la formation espérantiste a rejoint Mamelodi Sundowns, Al Ahly et le TP Mazembe dans le dernier carré.

Amanallah Memmiche a arrêté deux tirs au but des ivoiriens. Les Sang et or ont réussi toutes leurs tentatives contre deux parades de leur gardien.

En demi-finale, l’Espérance Sportive de Tunis affrontera les sud-africains de Mamelodi Sundowns avec le match aller qui sera disputé en Tunisie.