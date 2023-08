C1 : Voici les affiches des matchs du premier tour préliminaire

Voici le programme complet des matches retour du premier tour de la Ligue des Champions africaine :

Jeudi 24 août :

Gaadiidka 14h00 APR FC (aller 1-1)

Vendredi 25 août :

Bumamuru 13h00 CS de Bendje (aller 1-1)

Al Merrikh SC 14h00 AS Otoho (aller 1-1)

Orlando Pirates 18h30 Djabal FC (aller 1-0)

Samedi 26 août :

Power Dynamos 14h00 African Stars (aller 1-2)

Green Mamba 14h00 UD do Songo (aller 0-1)

Young Africans 15h00 ASAS Djibouti (aller 2-0)

Etoile du Sahel 16h00 CS Constantinois (aller 2-0)

Vipers SC 18h00 Jwaneng Galaxy FC (aller 0-2)

AS Far 20h00 ASKO De Kara (aller 1-0)

Dimanche 27 août :

FCB Nyasa Big Bullets 14h00 Dragon FC (aller 2-0)

Saint George SC 14h00 KMKM SC (aller 2-1)

AS Vita Club 15h00 CD Primeiro de Agosto (aller 0-0)

Coton Sport FC de Garoua 15h00 AS Real De Bamako (aller 0-0)

Enyimba 15h00 Al Ahli Benghazi (aller 3-4)

Al Ahli Tripoli 16h00 FC Nouadhibou (aller 0-2)

Remo Stars FC 16h00 Medeama SC (aller 0-1)

LISCR FC 16h30 Bo Rangers FC (aller 1-1)

Asec Mimosas 17h00 Coton Sport Bénin (aller 0-0)

Generation Foot 18h00 Hafia FC (aller 0-0)