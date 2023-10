C1 : Voici tous les résultats des matchs de samedi

Voici les résultats des rencontres du deuxième tour retour de la Ligue des Champions africaine disputées ce samedi :

AS FAR Rabat 1-2 Etoile du Sahel (aller 0-1)

Espérance de Tunis 0-0 AS Douanes (aller 1-0)

TP Mazembe 4-0 Big Bullets (aller 1-0)

Petro Atlético 3-1 UD Songo (aller 2-1)

Horoya 2-1 Medeama (aller 1-3)

Mamelodi Sundowns 2-0 Bumamuru (aller 4-0)

Young Africans 1-0 Al Merreikh (aller 2-0)

Wydad Casablanca 3-0 Hafia (aller 1-1)