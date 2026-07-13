CAB : Un nouveau directeur technique à la barre

13-07-2026

Le Club athlétique bizertin a annoncé, ce lundi, la nomination de Nabil Antar en tant que nouveau directeur sportif de l’équipe fanion de football.

Le club nordiste entamera sa préparation en prévision de la saison 2026-2027, mercredi, au stade 15 octobre de Bizerte, sous la houlette de l’entraîneur Mohamed Azaiez.

A noter qu’un comité directeur provisoire présidé par Riadh Mokdad a été désigné à la tête du Club athlétique bizertin, hier dimanche, par le gouverneur de la région.

Fil d'actualités

Mondial 2026 : Le médecin du Sénégal était un gynécologue

13-07-2026

Mondial 2026 : Un Salvadorien pour France-Espagne

13-07-2026

Mercato-ES Tunis : Négociations avec Lucas Ribeiro

13-07-2026

Mercato : Un jeune camerounais à l’ES Tunis

13-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di

Fil d'actualités

Mondial 2026 : Le médecin du Sénégal était un gynécologue

13-07-2026

Mondial 2026 : Un Salvadorien pour France-Espagne

13-07-2026

Mercato-ES Tunis : Négociations avec Lucas Ribeiro

13-07-2026

Mercato : Un jeune camerounais à l’ES Tunis

13-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025