CAB : Un nouveau directeur technique à la barre

Le Club athlétique bizertin a annoncé, ce lundi, la nomination de Nabil Antar en tant que nouveau directeur sportif de l’équipe fanion de football.

Le club nordiste entamera sa préparation en prévision de la saison 2026-2027, mercredi, au stade 15 octobre de Bizerte, sous la houlette de l’entraîneur Mohamed Azaiez.

A noter qu’un comité directeur provisoire présidé par Riadh Mokdad a été désigné à la tête du Club athlétique bizertin, hier dimanche, par le gouverneur de la région.