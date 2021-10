CAF – 16èmes de finale (Bis) : Voici l’adversaire du CS Sfaxien

Le tirage au sort des seizièmes de finale (Bis) de la coupe de la CAF aveu lieu, aujourd’hui en début d’après-midi, au siège de la Confédération Africaine de Football.

L’unique représentant tunisien, le Club Sportif Sfaxien, affrontera le FC Tusker du Kenya. Le match aller se jouera entre le 26 et le 28 novembre à Nairobi et le match retour aura lieu au stade Taieb Mhiri une semaine plus tard.

GnetNews