CAF – J06 : Programme TV des représentants tunisiens

La dernière journée de la phase de poules de la coupe de la CAF se jouera ce mercredi. Les deux représentants tunisiens, l’Etoile Sportive du Sahel et le Club Sportif Sfaxien, affronteront, respectivement, l’AS Salitas et Jaraaf. Les rencontres débuteront à 22h00 et seront diffusées par Bein Sports 5 et Bein Sports 3.

