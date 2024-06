CAF : Le vainqueur de la Coupe de Tunisie disputera la C3

La Confédération Africaine de Football a communiqué aujourd’hui quelques informations concernant ses compétitions interclubs pour la saison 2024/2025.

La Tunisie sera représentée par quatre clubs en Ligue des Champions (1er et 2ème de la phase de play-off) et en Coupe de la Confédération (3ème de la phase de play-off et vainqueur de la Coupe de Tunisie).

Les autres pays qui auront ce même nombre de clubs en compétitions interclubs seront l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, la Libye, le Maroc, le Nigeria, la RD Congo, le Soudan et la Tanzanie.

Le tour préliminaire des deux compétitions sera disputé entre le 16 et le 18 août.

Les matches de la phase de groupe auront lieu entre octobre et décembre.

Les phases à élimination directe et la finale des deux compétitions se dérouleront entre mars et mai 2025.