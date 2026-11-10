Calendrier hégirien : le mois de Joumada II débute ce mercredi 11 novembre

10-11-2026

C’est le Mufti de la République, Cheikh Hichem Ben Mahmoud, qui a donné l’information : le mercredi 11 novembre 2026 sera le premier jour du mois de Joumada II de l’année 1448 de l’Hégire. Une annonce attendue par de nombreux Tunisiens, qui rythment leurs démarches religieuses et familiales au fil du calendrier lunaire.

Une décision fondée sur l’observation et le calcul

Cette annonce repose à la fois sur l’observation du croissant lunaire et sur les calculs astronomiques, deux méthodes qui permettent de fixer avec précision le début de chaque mois hégirien.

Un mois qui s’achève ce mardi

Dans son communiqué, le Mufti a également précisé que ce mardi 10 novembre 2026 correspond au trentième et dernier jour du mois de Joumada al-Oula. Le cycle se referme donc aujourd’hui, avant l’ouverture de Joumada II dès demain.

Fil d'actualités

GTA 6 : ne ratez pas le pré-téléchargement, il commence cette nui

10-11-2026

Intoxication alimentaire dans un établissement scolaire à Makthar

10-11-2026

Pétrole : le baril de Brent repasse sous les 90 dollars

10-11-2026

Calendrier hégirien : le mois de Joumada II débute ce mercredi 11

10-11-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

Foot Tunisie Reportage – La canicule : Stades vides, aber
Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti

Fil d'actualités

GTA 6 : ne ratez pas le pré-téléchargement, il commence cette nuit

10-11-2026

Intoxication alimentaire dans un établissement scolaire à Makthar

10-11-2026

Pétrole : le baril de Brent repasse sous les 90 dollars

10-11-2026

Calendrier hégirien : le mois de Joumada II débute ce mercredi 11 novembre

10-11-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025