Calendrier hégirien : le mois de Joumada II débute ce mercredi 11 novembre

C’est le Mufti de la République, Cheikh Hichem Ben Mahmoud, qui a donné l’information : le mercredi 11 novembre 2026 sera le premier jour du mois de Joumada II de l’année 1448 de l’Hégire. Une annonce attendue par de nombreux Tunisiens, qui rythment leurs démarches religieuses et familiales au fil du calendrier lunaire.

Une décision fondée sur l’observation et le calcul

Cette annonce repose à la fois sur l’observation du croissant lunaire et sur les calculs astronomiques, deux méthodes qui permettent de fixer avec précision le début de chaque mois hégirien.

Un mois qui s’achève ce mardi

Dans son communiqué, le Mufti a également précisé que ce mardi 10 novembre 2026 correspond au trentième et dernier jour du mois de Joumada al-Oula. Le cycle se referme donc aujourd’hui, avant l’ouverture de Joumada II dès demain.