Météo en Tunisie : Légère hausse des températures ce mardi

10-11-2026

Pour ce mardi 10 novembre 2026, il faudra s’attendre à un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien, avec des vents de secteur ouest sur le nord et le centre, et de secteur sud sur le sud du pays, indique l’Institut National de Météorologie.

Le vent sera relativement fort près des côtes orientales et dans les régions du sud, tandis qu’il restera faible à modéré dans le reste du pays.

Concernant les températures, celles-ci enregistreront une légère hausse avec des maximales oscillant entre 25 et 30 degrés, et avoisinant les 23 degrés sur les hauteurs de l’ouest.

La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée sur le reste des côtes.

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