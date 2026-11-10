Métlaoui : l’hôpital régional franchit un cap avec deux premières cœlioscopies

10-11-2026

Lundi, une nouvelle page s’est ouverte pour l’hôpital régional de Métlaoui, qui a réalisé ses deux premières interventions chirurgicales par cœlioscopie. Pour les patients de la région, c’est l’assurance d’une meilleure prise en charge, sans avoir à parcourir de longues distances.

Une technique plus douce pour les patients

La cœlioscopie permet d’opérer en limitant l’ampleur de l’intervention. Selon les cas, elle réduit les douleurs après l’opération et permet une convalescence plus rapide, de quoi retrouver plus vite son quotidien et ses proches.

Pour l’hôpital, cette réussite est avant tout collective : elle est le fruit de l’engagement conjoint des équipes médicales, paramédicales et administratives. L’objectif est clair : rapprocher les soins des habitants de la région, y compris en chirurgie avancée.

Une préparation minutieuse en amont

Ce premier succès n’est pas arrivé par hasard. Samedi dernier, l’établissement avait organisé, avec le service des soins curatifs et de la formation, une séance à la fois théorique et pratique, avec simulation sur la colonne de cœlioscopie.

Cette formation a été animée par le docteur Jasser Rachidi, hospitalo-universitaire en chirurgie à l’hôpital militaire de Tunis, venu partager son expérience avec les équipes locales.

Dans le même temps, la direction de l’hôpital venait d’acquérir des équipements complémentaires pour la colonne de cœlioscopie, afin de mieux préparer l’établissement au développement de cette spécialité.

Avec TAP

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