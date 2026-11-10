Tennis à Monastir : Aziz Dougaz s’offre un billet pour les huitièmes de finale

10-11-2026

Belle entrée en matière pour Aziz Dougaz au Challenger de Monastir. Le Tunisien, 380e mondial, s’est qualifié pour les huitièmes de finale en dominant l’Espagnol Bernardo Meza, 1100e mondial, en deux sets (6-3, 6-2). Une victoire nette, qui lui permet d’avancer sereinement devant son public.

Un prochain adversaire encore à désigner

Au prochain tour, Dougaz retrouvera le vainqueur du duel entre l’Espagnol Alejandro Canas (242e mondial) et l’Iranien Kian Rahmani Khosravi (664e mondial). Un adversaire qui s’annonce plus relevé, mais le Tunisien aborde cette étape avec la confiance d’un joueur bien installé dans son tournoi.

Dougaz n’est pas seul à porter les couleurs tunisiennes : trois joueurs du pays figurent dans le tableau principal de ce Challenger, doté de 50 points et disputé sur dur. Aux côtés de Dougaz, Moez Chargui (349e mondial) affrontera ce mardi le Croate Duje Ajdukovic (381e), tandis qu’Aziz Ouakaa (515e) sera opposé à l’Espagnol Jorge Cevallos (525e). Deux matches à suivre de près pour les supporters tunisiens, qui espèrent voir plusieurs des leurs franchir le cap.

Un tournoi ouvert, entre favori et tenant du titre

Côté hiérarchie, le Français Moïse Kouamé, 132e mondial, est la tête de série N.1 de l’épreuve, dotée de 63.000 dollars. Le tenant du titre, l’Italien Lorenzo Giustino (231e mondial), est quant à lui tête de série N.8 cette année : il devra donc se frayer un chemin pour défendre sa couronne.

 

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