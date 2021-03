CAN 2021 – J05 : Formation probable de la Tunisie

La Tunisie et la Libye s’affrontent, ce soir, à Benghazi, dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2021. La rencontre débutera à 20h00 et sera dirigée par l’arbitre sénégalais, Daouda Gueye. Il sera assisté par ses compatiotes, Serigne Cheikh Touré et Mamadou Ngom.

Compo probable : Ben Mustapha (Dahmen), Kechrida (Drager), Haddadi, Meriah, Bronn, Skhiri, Ben Romdhane, Khaoui, Sliti, Msakni, Chaouat.

GnetNews