CAN 2021 – J06 : Tunisie – Guinée Equatoriale : Programme TV

La sélection tunisienne affrontera la Guinée Equatoriale, dimanche à Rades, dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. La rencontre débutera à 15h00 et sera diffusée par Bein Sports 4 et la Wataneya 1 (Réseau terrestre).

