CAN 2021 : La Tunisie domine la Guinée Équatoriale

La Tunisie a battu la Guinée Equatoriale 2 à 1, dimanche après-midi au stade de Rades, dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Sans forcer, les joueurs de Mondher Kebaier ont assuré leur cinquième succès grâce à des buts de Seifeddine Jaziri (4′) et de Carlons Akapo (52′) contre son camp. Les visiteurs ont réduit la marque à la fin de la rencontre sur un auto-goal de Firas Chaouat (89′).

GnetNews