CAN 2022 – J02 : La Tunisie liquide la Mauritanie

La sélection tunisienne s’est imposée 4 à 0, dimanche soir, face à son homologue mauritanienne, dans le cadre de la deuxième journée du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations.

Battus par le Mali mercredi dernier, les « Aigles de Carthage » ont très bien entamé leur seconde rencontre en marquant deux buts en moins de dix minutes par Hamza Mathlouthi (4′) et Wahbi Khazri (9′). L’attaquant de l’AS St-Etienne s’est offert un doublé en inscrivant le troisième but tunisien à la 65ème. Le quatrième but a été marqué, une minute plus tard, par Seifeddine Jaziri. A noter que Youssef Msakni a raté un penalty à la 90ème minute.

Les joueurs de Kebaier joueront leur qualification, jeudi prochain, face à la Gambie. Rappelons que cette dernière compte 4 points au classement avoir tenu en échec le Mali (1/1).

GnetNews