CAN 2025 : La Côte d’Ivoire complète le cadre des quarts de finale

06-01-2026

Pour ce dernier huitième de finale de la CAN 2025, la Côte d’Ivoire a affirmé son statut de tenante du titre en surclassant le Burkina Faso sur le score de 3-0 ce mardi 6 janvier 2026 à Marrakech. Les Éléphants ont rapidement pris l’ascendant grâce à une performance étincelante d’Amad Diallo, auteur de l’ouverture du score d’un exploit individuel (20e) avant de servir parfaitement le jeune Yan Diomandé pour le but du break (32e).

Malgré une réaction des Étalons en début de seconde période, marquée notamment par un poteau de Dango Ouattara, les hommes d’Emerse Faé ont scellé leur qualification en fin de match grâce à une réalisation de Bazoumana Touré (87e). Cette victoire nette propulse la Côte d’Ivoire en quarts de finale, où elle retrouvera l’Égypte pour un choc au sommet samedi prochain.

