CAN 2025 : Le Sénégal est le premier finaliste

14-01-2026

Lors de la première demi-finale de la CAN 2025 qui s’est déroulée ce mercredi 14 janvier 2026 à Tanger, le Sénégal s’est qualifié pour la finale en s’imposant 1-0 face à l’Égypte. Dans une rencontre longtemps fermée et tactique, marquée par une nette domination territoriale des Lions de la Teranga face à des Pharaons très regroupés en défense, le dénouement est venu de l’inévitable Sadio Mané. À la 78e minute, l’attaquant sénégalais a profité d’un ballon contré à l’entrée de la surface pour décocher une frappe précise dans le petit filet, trompant Mohamed El-Shenawy.

Malgré une tentative de réaction tardive de Mohamed Salah et de ses coéquipiers dans les dernières minutes, le champion d’Afrique 2021 a tenu bon et retrouvera la finale continentale le 18 janvier prochain, confirmant une nouvelle fois sa suprématie récente sur son rival égyptien.

