CAN 2025 : Le Sénégal domine le Maroc en finale

18-01-2026

Au terme d’une finale de Coupe d’Afrique des Nations 2025 d’une intensité dramatique, le Sénégal s’est imposé 1-0 face au Maroc, le pays hôte, au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat ce dimanche 18 janvier 2026. Après un temps réglementaire verrouillé par deux défenses impériales et marqué par la solidité de Yassine Bounou, c’est Pape Gueye qui a délivré les Lions de la Teranga durant la prolongation (94e minute) d’une frappe puissante en pleine lucarne après un service de Sadio Mané.

Malgré une poussée désespérée des Lions de l’Atlas dans les derniers instants et des scènes de tension autour de décisions arbitrales contestées, le Sénégal a su conserver son avantage pour décrocher le deuxième titre continental de son histoire, brisant ainsi le rêve de sacre à domicile du peuple marocain.

