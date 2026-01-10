CAN 2025 : L’Egypte, toujours au rendez-vous

Dans un quart de finale électrique de la CAN 2025 ce samedi 10 janvier 2026 à Agadir, l’Égypte a décroché son billet pour les demi-finales en éliminant la Côte d’Ivoire, tenante du titre, sur le score de 3-2. Les Pharaons ont frappé fort d’entrée grâce à Omar Marmoush (4e) et Rami Rabia (32e), avant que les Éléphants ne reprennent espoir juste avant la pause sur un but contre son camp d’Ahmed Fatouh (40e).

En seconde période, l’inévitable Mohamed Salah a redonné de l’air aux siens (52e), et malgré la réduction du score tardive de Guéla Doué (73e) et une fin de match sous haute tension, l’Égypte a tenu bon pour rejoindre le Sénégal dans le dernier carré.