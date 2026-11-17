CAN 2033 : La Libye se porterait candidate à l’organisation

La Libye s’apprête à soumettre officiellement sa candidature pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2033. D’après la chaîne libyenne Al Wasat, le ministère des Sports et la Fédération libyenne de football doivent transmettre leur lettre d’intention à la CAF dans les prochaines heures.

Les pays intéressés ont jusqu’au 8 décembre 2026 pour se manifester auprès de l’instance africaine. Pour rappel, la Libye n’a plus organisé de phase finale de CAN depuis l’édition de 1982.