ELIM-CAN 2027 : Formation probable de la Tunisie face à la Libye

Voici la composition probable de la sélection tunisienne qui affrontera cet après midi la Libye pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. C’est le match de la dernière chance pour l’équipe nationale qui devra absolument s’imposer pour espérer rester dans la course à la qualification.

Aymen Dahmene, Mohamed Drager, Montassar Talbi, Edem Arous, Ali Maaloul, Aissa Laidouni, Ferjani Sassi, Ismael Gharbi, Elias Saad, Khalil Ayari, Firas Chawat.