Météo en Tunisie : Températures en légère hausse ce mardi

Le temps sera marqué ce matin par un brouillard local sur les régions côtières, avec un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent sera de secteur sud puis de secteur Ouest, relativement fort à fort, près des côtes nord, et faible à modéré ailleurs. Les températures varieront entre 25° et 30° et seront aux alentours de 23° sur les hauteurs Ouest.

La mer sera agitée à très agitée au nord et peu agitée à localement agitée sur le reste des côtes.