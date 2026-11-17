Services publics : le chef de l’État réclame des résultats

Lundi, au palais de Carthage, le président Kaïs Saïed a reçu la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri. D’après un communiqué de la présidence, l’entretien a touché plusieurs secteurs, avec en tête le fonctionnement de certains services publics qui ne remplissent pas pleinement leur rôle.

Le chef de l’État y voit notamment la main des « résidus de l’ancien système », qui chercheraient à reconquérir leurs positions, à malmener les citoyens et à attiser les tensions. Tout en rappelant que « la loi demeure l’arbitre », il a écarté toute discrimination ou favoritisme, quelle que soit la position ou la responsabilité de chacun.

Ont aussi été abordés la hausse des prix, la distribution des engrais, le transport et la santé. Le président a également dénoncé les complications administratives et réglementaires que certains invoquent pour freiner les projets de développement, alors que les conditions légales sont réunies. Ce qui manque, selon lui, c’est la volonté.

Il a poursuivi en affirmant que la Tunisie traverse des moments historiques et que son peuple tient à la victoire, un choix sans marchandage ni retour en arrière. L’heure n’est plus à l’attente, a-t-il martelé, mais à une concrétisation effective et sincère, portée par un dévouement sans borne à la patrie. La voie empruntée par le peuple tunisien, a-t-il assuré, restera inchangée, tout comme la cause.

Enfin, à propos de ceux qui, par peur, placent leurs calculs personnels avant l’intérêt du pays, Kaïs Saïed a affirmé que l’histoire les rangera parmi ceux qui se sont préférés à leur patrie et ont vendu la cause de leur peuple.