Carthage : KaÃ¯s SaÃ¯ed durcit le ton sur la corruption et la flambÃ©e des prix

Lundi, au palais de Carthage, le prÃ©sident de la RÃ©publique, KaÃ¯s SaÃ¯ed, a rÃ©uni le Conseil des ministres. Au menu : la situation sociale et Ã©conomique du pays, avec en tÃªte de liste deux prÃ©occupations qui pÃ¨sent au quotidien sur les Tunisiens, le fonctionnement des services publics et la flambÃ©e des prix, dâ€™aprÃ¨s un communiquÃ© de la prÃ©sidence.

RÃ©pondre aux attentes du peuple, coÃ»te que coÃ»te

Devant les membres du gouvernement, le chef de lâ€™Etat a insistÃ© sur un point : il faut rÃ©pondre aux revendications des citoyens et surmonter les difficultÃ©s, dâ€™oÃ¹ quâ€™elles viennent. Selon lui, Â« seule la volontÃ© ferme et sincÃ¨re finira par lâ€™emporter Â».

KaÃ¯s SaÃ¯ed a Ã©galement promis de mener une guerre sans rÃ©pit ni trÃªve contre la corruption, convaincu que les Tunisiens sont dÃ©terminÃ©s Ã recouvrer lâ€™intÃ©gralitÃ© de leurs droits. Ã€ ses yeux, la responsabilitÃ© nationale exige de chacun un vÃ©ritable esprit de combattant, un engagement total sur ce front. Il a assurÃ© que les Tunisiens nâ€™attendront pas en vain et que la bataille, aussi rude soit-elle, finira par tourner en leur faveur.

Â« Ce peuple sâ€™est jurÃ© libre Â» : la rÃ©ponse aux dÃ©tracteurs

Le prÃ©sident a aussi tenu Ã rÃ©pondre Ã ceux qui ne cessent de lancer des accusations contre le peuple tunisien. Sa rÃ©ponse a Ã©tÃ© sans dÃ©tour : Â« ce peuple sâ€™est jurÃ© libre Â». Leur seul Â« tort Â», a-t-il ironisÃ©, serait dâ€™avoir rÃ©clamÃ© libertÃ© et Ã©mancipation. Â« Que ces accusations soient les bienvenues Â», a-t-il lancÃ©, avant dâ€™ajouter : Â« malheur Ã ceux qui mentent et accusent Ã tort Â». Toute tentative de freiner cette marche, a-t-il prÃ©venu, se brisera contre la volontÃ© populaire. Et de rappeler : Â« Lâ€™histoire avance. Jamais elle ne recule. Â»

KaÃ¯s SaÃ¯ed a par ailleurs laissÃ© entendre que des dÃ©cisions Ã©taient Ã venir, prÃ©cisant quâ€™il ne sâ€™agirait Â« ni de dÃ©clarations ni de communiquÃ©s Â». Pour lui, seul comptera lâ€™aprÃ¨s-victoire, le vÃ©ritable message.

Enfin, il sâ€™en est pris Ã ceux qui parient sur lâ€™Ã©chec du processus en cours ou qui tendent des piÃ¨ges, de leur propre initiative ou sous lâ€™influence de Â« diktats nostalgiques Â» de lâ€™hÃ©gÃ©monie et du colonialisme. Le peuple tunisien, a-t-il assurÃ©, verra sa volontÃ© se concrÃ©tiser : Â« Lâ€™heure de la victoire sonnera Â», a-t-il conclu, Â« malgrÃ© ceux qui ont tramÃ© des complots et continuent de le faire Â».