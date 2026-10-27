MÃ©tÃ©o en Tunisie : TempÃ©ratures en baisse pour ce mardi

27-10-2026

Pour ce mardi 27 octobre 2026, le temps sera marquÃ© par un ciel partiellement nuageux, avec des passages parfois denses sur lâ€™extrÃªme nord du pays. Des pluies Ã©parses pourraient Ã©galement se produire en fin de nuit.

Selon lâ€™Institut national de mÃ©tÃ©orologie, le vent soufflera du secteur nord, avec une intensitÃ© relativement forte prÃ¨s des cÃ´tes, tandis quâ€™il restera faible Ã  modÃ©rÃ© Ã  lâ€™intÃ©rieur du pays.

Concernant les tempÃ©ratures, elles resteront stables dans les rÃ©gions du nord, alors quâ€™une lÃ©gÃ¨re baisse est prÃ©vue dans le reste du pays. Les tempÃ©ratures maximales oscilleront gÃ©nÃ©ralement entre 23 et 28 Â°C, et avoisineront les 20 Â°C sur les hauteurs de lâ€™Ouest.

La mer sera agitÃ©e Ã  houleuse.

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