Fortnite : un entrepreneur tunisien derriÃ¨re lâ€™expÃ©rience musicale de la star amÃ©ricaine Poppy

La chanteuse amÃ©ricaine Poppy fait son entrÃ©e dans le jeu vidÃ©o Fortnite avec Poppy Secret Run, the Time Will Tell Fortnite Experience, une aventure gratuite accessible depuis le 23 octobre 2026, partout dans le monde. Elle a Ã©tÃ© imaginÃ©e et rÃ©alisÃ©e par SoWhen? Â sociÃ©tÃ© franÃ§aise spÃ©cialisÃ©e dans les crÃ©ations numÃ©riques, avec une Ã©quipe franco-tunisienne dirigÃ©e par Mohamed Marouene. Originaire de Tunis, il est cofondateur et directeur gÃ©nÃ©ral de SoWhen? et prÃ©sident de Takolor International.

Un parcours qui se joue au rythme de la musique

Ce nâ€™est ni un concert en ligne ni un jeu publicitaire. Poppy Secret Run emmÃ¨ne les joueurs dans un monde inspirÃ© de la chanson Time Will Tell, avec des horloges, des labyrinthes et des dÃ©cors oÃ¹ les lois de la pesanteur ne sâ€™appliquent plus. Seuls ou Ã quatre au maximum, ils avancent dans un parcours fait dâ€™exploration et de sauts entre des plateformes, parfaitement calÃ© sur la musique, qui guide toute lâ€™aventure.

Deux facettes de la chanteuse, la LumiÃ¨re et lâ€™ObscuritÃ©, accompagnent les joueurs : ce sont leurs choix et leurs actions qui dÃ©terminent la fin quâ€™ils dÃ©couvriront. Des secrets cachÃ©s Ã dÃ©bloquer donnent aussi lâ€™envie dâ€™y revenir.

Capture de mouvements, outils de crÃ©ation et programmation : la technologie au service de lâ€™art

Poppy a elle-mÃªme jouÃ© son personnage dans le studio de SoWhen? Ã Montreuil, oÃ¹ ses gestes et son jeu de scÃ¨ne ont Ã©tÃ© enregistrÃ©s par des capteurs, pour que lâ€™on reconnaisse sa personnalitÃ© dans lâ€™expÃ©rience.

Le projet a Ã©tÃ© conÃ§u avec lâ€™outil de crÃ©ation dâ€™Epic Games, lâ€™Ã©diteur de Fortnite, et fait appel Ã Verse, le langage de programmation maison du jeu, qui permet de dÃ©finir comment le jeu rÃ©agit aux actions des joueurs.

Les Ã©quipes ont menÃ© des recherches pour inventer des mÃ©caniques de parcours et des systÃ¨mes interactifs sur mesure. Ce langage devrait occuper une place centrale dans la prochaine version du moteur de jeu dâ€™Epic Games, Unreal Engine 6, ce que le studio considÃ¨re comme une technologie dâ€™avenir.

Un entrepreneur tunisien aux ambitions internationales

FascinÃ© depuis lâ€™enfance par les jeux vidÃ©o et les effets visuels, Mohamed Marouene a commencÃ© sa carriÃ¨re comme artiste spÃ©cialisÃ© dans ces effets spÃ©ciaux. Il a rencontrÃ© Freddy KonÃ© sur le tournage de Logorama, un court mÃ©trage dâ€™animation qui a reÃ§u un Oscar en 2010, et ils ont fondÃ© SoWhen? ensemble la mÃªme annÃ©e. Il est restÃ© trÃ¨s attachÃ© Ã la Tunisie, oÃ¹ les Ã©quipes de Takolor, installÃ©es Ã lâ€™UniversitÃ© SÃ©same de Tunis, travaillent tous les jours avec celles de France.

Â« Aujourdâ€™hui, Fortnite est ce qui se rapproche le plus de lâ€™ambition du metaverse, ce monde virtuel oÃ¹ lâ€™on peut se retrouver et vivre des expÃ©riences en ligne. Avec Poppy, nous voulons dÃ©montrer que, mÃªme dans un monde oÃ¹ tout se consomme de plus en plus vite, il est possible de proposer des contenus qui ont du sens, de la profondeur et de la qualitÃ© Â», souligne Mohamed Marouene dans un communiquÃ© publiÃ© sur le site de Takolor.

Samy Ben Naceur