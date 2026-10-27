Grippe saisonniÃ¨re : le vaccin moins cher cette annÃ©e, la campagne dÃ©marre en Tunisie

La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonniÃ¨re est lancÃ©e ce mardi 27 octobre 2026 dans tout le pays. Au total, 280 000 doses sont mises Ã la disposition des Tunisiens, au prix de 24 dinars lâ€™unitÃ©, soit une nette baisse par rapport Ã lâ€™an dernier, oÃ¹ il fallait dÃ©bourser environ 38 dinars.

Pour se faire vacciner, il suffit de se rendre dans une pharmacie privÃ©e, un centre de santÃ© de base ou un hÃ´pital public, oÃ¹ le vaccin est disponible.

Cette baisse du prix sâ€™explique par le mÃ©canisme de rÃ©gulation mis en place par la Pharmacie centrale. Câ€™est elle, et elle seule, qui est autorisÃ©e Ã nÃ©gocier directement avec les laboratoires Ã©trangers et Ã acheter les vaccins pour le pays.