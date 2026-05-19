Chokri El Ouaer : « Finir en beauté et on verra après »

19-05-2026

Exit Riadh Bennour. Voici Chokri El Ouaer. Le gardien légendaire des Sang et or a été officiellement nommé président adjoint et responsable de la section football à l’Esperance Sportive de Tunis.

Lors de la conférence de presse de « passation » l’ex dirigeant Riadh Bennour a déclaré : « Je m’en vais après plus de 17 ans passés au service de mon club de coeur. Énormément de joies et de succès mais il y a eu inévitablement des échecs. Je pars la conscience tranquille et je reste dans la peau du supporter comme je l’ai toujours été. Je salue toutes les personnes avec lesquelles j’ai travaillé et je reste à disposition en cas de besoin pour le bien de l’EST ».

De son côté, El Ouaer s’est principalement adressé aux joueurs : « Je suis votre frère ainsi que le premier responsable. Si quelqu’un a besoin de quelque chose, je suis là. J’ai été joueur et je connais le terrain. La première urgence c’est de finir la saison en beauté. Nous avons trois matchs à jouer et il faut aller chercher la victoire. Rien n’est plus important actuellement. Pour tout le reste, nous verrons par la suite ».

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