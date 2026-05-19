Genève : l’OMS certifie l’élimination du trachome en Tunisie

Une reconnaissance internationale pour des décennies de travail sanitaire de terrain

Le ministre de la Santé, Dr Mustapha Ferjani, a reçu lundi des mains du Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le certificat officiel attestant que la Tunisie a éliminé le trachome, maladie oculaire infectieuse responsable de cécité.

Cette certification couronne des années d’engagement discret mais déterminé de générations de médecins, infirmiers, cadres de santé et équipes de terrain déployés aux quatre coins du pays, au service de la prévention, de l’hygiène, du dépistage, du traitement et de la proximité avec le citoyen.

En recevant cette distinction sur la scène internationale, la Tunisie consacre une victoire collective — celle de tous ceux qui ont cru, depuis leur poste et à leur échelle, qu’une santé publique rigoureuse peut transformer des vies, préserver la vue et protéger la dignité humaine.