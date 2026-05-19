L’aéroport d’Enfidha-Hammamet attendu en hausse de 5 % en 2026

19-05-2026
Aéroport Enfidha-Hammamet

Le marché britannique représente à lui seul près des deux tiers du trafic

L’aéroport international d’Enfidha-Hammamet devrait accueillir 1,529 million de passagers en 2026, contre 1,461 million l’année précédente, soit une progression de 5 % selon les dernières projections disponibles.

Le marché britannique continue de dominer largement, représentant 65 % du trafic total. La Pologne se positionne en deuxième place avec 13 %, suivie de la Suisse (6 %) et de la Belgique (5 %), les 11 % restants se répartissant entre diverses autres origines.

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