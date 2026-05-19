Commerce : Samir Abid reçoit le directeur exécutif de l’ITFC pour approfondir le partenariat stratégique

19-05-2026

La Tunisie accueillera en fin d’année la session plénière du programme « Ponts du commerce arabo-africain »

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a reçu ce mardi matin Adib Youssef Al-Aama, directeur exécutif de la Société islamique internationale de financement du commerce (ITFC), à la tête d’une délégation de l’institution.

Le ministre a souligné l’importance de cette rencontre dans la dynamique de coopération entre les deux parties, appelant à exploiter pleinement les opportunités offertes par l’ITFC pour réaliser un saut qualitatif dans le développement des échanges commerciaux, notamment en direction des pays de l’Organisation de la coopération islamique et du continent africain. Il a mis en avant le potentiel tunisien — compétences, ambitions et projets concrets — comme socle d’un partenariat stratégique solide et évolutif.

De son côté, Adib Youssef Al-Aama a salué la profondeur des relations entre l’ITFC et la Tunisie, soulignant la confiance et la réputation dont jouit le pays auprès de l’institution. Il a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts pour renforcer les échanges commerciaux entre les États membres, à travers le financement et le renforcement des capacités, et a mis en avant l’enjeu particulier du développement des exportations tunisiennes, notamment l’huile d’olive.

Le directeur exécutif a par ailleurs salué le modèle tunisien de partenariat et s’est félicité de la décision de la Tunisie d’accueillir, d’ici la fin de l’année, la session plénière du programme « Ponts du commerce arabo-africain » placé sous l’égide de l’ITFC — une occasion majeure, selon lui, pour approfondir la coopération économique et explorer de nouvelles perspectives d’échanges et de partenariats entre pays arabes et africains.

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