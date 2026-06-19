Circulation : nouvelle phase de déviation sur la route régionale n°22 dès samedi

19-06-2026

Le ministère de l’Équipement annonce un troisième dispositif de déviation au niveau du pont de la La Cagna

Une troisième phase pour achever les travaux du pont de la La Cagna

Dans le cadre de la poursuite des travaux d’extension de l’entrée sud de la capitale, le ministère de l’Équipement et de l’Habitat annonce la mise en place de la troisième phase de déviation de la circulation sur la route régionale n°22. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur le samedi 20 juin 2026, à partir de 10 heures, afin de permettre l’achèvement des travaux du pont de la La Cagna.

Le nouveau plan de circulation

Pour les usagers venant de La Marsa et de Hammamet et se dirigeant vers le centre-ville, l’aéroport ou Bizerte, il est demandé de se rabattre sur la voie de gauche au niveau du pont de la La Cagna, avant de poursuivre leur trajet sur la voie principale de la route régionale n°22.

Pour les usagers venant de La Marsa et de Hammamet et se dirigeant vers la La Cagna ou Bab Alioua, il est demandé de se rabattre sur la voie de droite au niveau du pont de la La Cagna.

Un appel à la prudence

Le ministère invite les usagers de cet axe à respecter la signalisation mise en place le long de la route et à réduire leur vitesse.

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