Météo : un vendredi sous le soleil avec des températures avoisinant les 36°C

19-06-2026

Un temps clair et chaud attendu sur l’ensemble du territoire tunisien

La Tunisie bénéficiera, ce vendredi 19 juin, d’une journée placée sous le signe du beau temps. Le ciel restera dégagé sur l’ensemble des régions, offrant des conditions estivales stables.

Les valeurs thermiques oscilleront entre 33°C et 36°C selon les zones, confirmant la tendance à la hausse des températures caractéristique de cette période de l’année.

Sur les régions côtières, un vent de secteur est, faible à modéré, viendra légèrement tempérer l’atmosphère, sans affecter la stabilité générale du temps.

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